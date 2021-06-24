ЕГЭ по информатике в Приморье пройдёт в новом формате

В министерстве образования Приморского края уточнили, что главное отличие экзамена текущего года от предыдущего в том, что задания не будут распечатываться на бумаге — участники увидят их только на экранах мониторов.
Продолжительность экзамена составит 3 часа 55 минут. За это время ученикам необходимо решить 27 заданий: 10 из них отнесены к базовому уровню сложности, 13 — к повышенном, четыре — к высокому.
Ответы на задания будут проверяться автоматически по специальным алгоритмам. Апелляция о несогласии с оценкой после экзамена не предусмотрена.
«Апелляция может быть подана только в случае технических сбоев и других внешних обстоятельств, которые не позволили выпускнику набрать баллы», — отметили в краевом минобре.
Специалисты отметили, что экзамены пройдут с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических норм. В школах работают рециркуляторы воздуха, соблюдается масочный режим, используются антисептики. Выпускники сидят в шахматном порядке, по 10 человек в одной аудитории.
«В первый день экзамена в Приморье будут работать 50 пунктов проведения экзаменов, во второй — 10. Для обучения работников ППЭ было проведено две апробации, в одной из которых приняли участие обучающиеся, планирующие участие в ЕГЭ по информатике», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.