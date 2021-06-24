ЕГЭ по информатике в Приморье пройдёт в новом формате

«В первый день экзамена в Приморье будут работать 50 пунктов проведения экзаменов, во второй — 10. Для обучения работников ППЭ было проведено две апробации, в одной из которых приняли участие обучающиеся, планирующие участие в ЕГЭ по информатике», — сообщили в ведомстве.