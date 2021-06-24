Грант президента поможет постковидной реабилитации приморцев

Цель проекта — помочь в постковидной реабилитации людям солидного возраста — как известно, именно эта категория является самой уязвимой в отношении инфекции и её последствий. При этом, как отмечают врачи, растёт заболеваемость среди представителей среднего возраста от 45 лет, и эта категория также страдает от осложнений вируса. Нередко пациенты, переболевшие ковидом, ещё долго восстанавливают работу сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем организма. По данным авторов проекта, у каждого десятого пациента выявляется острое поражение сердца.