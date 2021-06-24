Грант президента поможет постковидной реабилитации приморцев

Итоги второго конкурса Фонда президентских грантов, проведённого в 2021 году, принесли приморцам новые социально значимые проекты, способные качественно улучшить жизнь многих людей. Один из таких проектов называется «Свободное дыхание» и реализуется Институтом вертеброневрологии и мануальной медицины.
Впервые этот проект появился в сентябре 2020 года и реализовывался на средства волонтеров. Теперь же, благодаря президентскому гранту в размере 1,8 миллиона рублей, программа заметно расширится, охватив не только граждан старше 60 лет.
Цель проекта — помочь в постковидной реабилитации людям солидного возраста — как известно, именно эта категория является самой уязвимой в отношении инфекции и её последствий. При этом, как отмечают врачи, растёт заболеваемость среди представителей среднего возраста от 45 лет, и эта категория также страдает от осложнений вируса. Нередко пациенты, переболевшие ковидом, ещё долго восстанавливают работу сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем организма. По данным авторов проекта, у каждого десятого пациента выявляется острое поражение сердца.
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины взялся организовать курсы эффективной медицинской реабилитации для восстановления здоровья пациентов, перенесших COVID-19, во Владивостоке и Находке — именно эти города дают наиболее высокую статистику по заболеваемости коронавирусом. Всего за время проекта с конца июня 2021 года до конца января 2022 года планируется провести курсы реабилитации как минимум для 250 пациентов в обоих городах.
В комплекс реабилитационных мероприятий входят процедуры дыхательной гимнастики, мануальной терапии, интенсивного массажа грудной клетки, а также консультации психолога, которые будут проходить дистанционно.
«Так здорово, что Институт реализует проект „Свободное дыхание“. Мы с мужем, вроде спортсмены, но переболев, поняли, что нужна поддержка. Поражает внимание к здоровью конкретного человека, причем бесплатно» — такой отзыв о программе оставила Ольга Храпченкова, прошедшая курс реабилитации в первом потоке.
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины намерен запатентовать свою методику восстановления здоровья пациентов, перенесших COVID-19, и продолжить научно-практическую работу по поиску наиболее эффективных методов постковидной реабилитации.
Наталья БАРАНОВА