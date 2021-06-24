Первые итоги ЕГЭ-2021 в Приморье: 13 результатов в 100 баллов

Пока в регион пришли только результаты самого первого дня сдачи ЕГЭ, 31 мая. Кроме литературы и химии приморцы сдавали в этот день географию. ЕГЭ по литературе сдавали 562 приморца. Средний тестовый балл поднялся до 62,6. 86 участников показали достойный результат, получив от 81 до 100 баллов. Химию сдавали 1180 человек. Число высокобалльников составляет 81 человек. Лучшие результаты показал Владивосток: из 12 «стобалльников» по литературе 8 — жители краевого центра. В ЕГЭ по географии приняли участие 214 человек. 10 из них получили от 81 до 100 баллов.