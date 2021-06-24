Под парусами Надежды

Мероприятия разделили на две части: теоретическую и практическую. Сначала с воспитанниками «Паруса Надежды» пообщались педагоги. Важно было сначала рассказать детям, кто такие доноры, сколько бывает групп крови и почему эта жидкость так важна для медиков. Беседу с воспитанниками проводила почетный донор России, младший воспитатель центра Марина Трокай. Она рассказала о том, почему приняла решение стать донором. Кстати, как оказалось, получить звание «почетного» могут только те, кто сдал кровь более 40 раз.