Светлана Каня: Приёмные родители помогают друг другу

— Поначалу мы вели проект вовсе без всякой грантовой поддержки. Первый президентский грант нам удалось выиграть в 2019 году, а затем в 2020 году мы подали на краевую субсидию проект «Наставник», который является логическим продолжением проекта «Равный равному». И после этого мы выиграли ещё два президентских гранта! Один из них помог организовать несколько слётов замещающих семей в разных районах Приморья, другой будет направлен на повышение квалификации сотрудников служб сопровождения и органов опеки. Мы уже провели семинары и слёты в Артёме, Находке и Михайловском районе, собрав на них семьи из 11 муниципалитетов. С сентября по ноябрь мы готовимся провести ещё шесть таких слётов. Итоговым мероприятием всех этих проектов станет форум приёмных родителей, который мы планируем провести в конце ноября или в декабре. Сейчас в Приморье действует 10 клубов приёмных семей, планируется создать ещё четыре. Грантовые средства позволяют оплачивать транспортные расходы, оплату проживания иногородних участников, консультации профессиональных специалистов. Без такой поддержки было бы очень сложно.