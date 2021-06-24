В производстве доступных инвалидных колясок поможет грант конкурса «Приморский старт»

Первый конкурс «Приморский старт» завершился в октябре.
10 победителей получили по два миллиона рублей на развитие своих бизнес-идей. В межведомственную комиссию по защите проектов вошли представители министерства экономического развития Приморского края, ДВО РАН, Дальневосточного федерального университета и центра «Мой бизнес».
«С помощью конкурса „Приморский старт“ мы поддерживаем предпринимателей, которые внедряют технологии и превращают инновационный продукт в товар, популярный на рынке. Принять участие в конкурсе могут приморские компании и индивидуальные предприниматели из реестра МСП, ведущие научную деятельность. Грант можно потратить, например, на создание прототипа или коммерциализацию продукта», — рассказал гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.
Руководитель «Технокомплекс-ДВ» Андрей Теняков — сам инвалид-колясочник. О разработке доступной по цене карбоновой коляски он задумался в 2016 году, когда сам приобрел подобную. К моменту подачи заявки на «Приморский старт» у компании уже была готова 3D-модель одного из двух типов колясок под брендом iCross.
«Сперва наши инженеры распечатывают мастер-модель на 3D-принтере, после чего снимают с нее матрицу, с которой уже формируют карбоновую деталь. Углепластик для наших колясок легче любого материала, из которого делается подобная продукция. Поэтому, например, алюминиевая рама весит 8 килограммов против 2 килограммов карбоновой рамы», — рассказал Теняков.
Сейчас над первой моделью работают московские специалисты по промышленному дизайну. Первые 10 колясок будут выпущены уже в следующем месяце. Коляски разыграют в Instagram среди оставивших заявки — это поможет компании определить спрос и собрать обратную связь по качеству продукта.
«Сейчас стоимость карбоновой коляски начинается от 400 тысяч рублей, в Европе — 800 тысяч рублей. У нас будет цена — около 150 тысяч рублей. Мы планируем привлекать инвесторов. У нас есть планы по развитию с разным масштабом производства. На одной линии мы сможем выпускать до 20 тысяч колясок в год, а это 81 коляска в день», — поделился Андрей Теняков.
Отметим, что прием проектов на первый этап второго конкурса «Приморский старт» продолжается до 30 июня.
Участников ждут три этапа: предварительная аккредитация проекта, заочная экспертиза и очная защита перед жюри.
Конкурс пройдет в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по восьми направлениям:
— цифровые и телекоммуникационные технологии;
— медицинские технологии;
— новые материалы и химические технологии;
— новые промышленные и интеллектуальные производственные технологии;
— биотехнологии и сельское хозяйство;
— энергоэффективные технологии;
— новые морские технологии;
— утилизация бытовых и промышленных отходов.
Организаторами конкурса выступают Правительство Приморского края и ДВФУ.
Подробную информацию про услуги центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Полные условия участия в грантовом конкурсе «Приморский старт» доступны на сайте проекта primstart.rutechpark.ru.