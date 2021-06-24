В производстве доступных инвалидных колясок поможет грант конкурса «Приморский старт»

«Сейчас стоимость карбоновой коляски начинается от 400 тысяч рублей, в Европе — 800 тысяч рублей. У нас будет цена — около 150 тысяч рублей. Мы планируем привлекать инвесторов. У нас есть планы по развитию с разным масштабом производства. На одной линии мы сможем выпускать до 20 тысяч колясок в год, а это 81 коляска в день», — поделился Андрей Теняков.