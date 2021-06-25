На заборе тоже написано: О чем уличное искусство Владивостока

Объекты же «откровенной заказухи» приживаются плохо на улицах города. Однако стрит-артисты активно вступают с ними в диалог. К слову, это лучшее, что только может с ними произойти, ведь именно созданным диалогом произведение живо! В представлении владивостокцев еще живет пропагандистская работа «Остров Русский — Крым российский». С точки зрения техники, красок, шрифтов — проект слаб. Но в том же 2014 году, когда надпись только появилась, ее дополнили вопросом «Зачем?». А потом и ответом: «Мы своих не бросаем». Так, посредственная и откровенно провластная работа сделала большее, что должна и могла сделать — диалог власти и общества. А это уже результат, и это уже про искусство. Сегодня работы нет, избавились от нее практически на днях.