«Жар-птица» соберёт керамистов на «Дыхание огня»

До пандемии «Жар-птица» ежегодно в течение нескольких лет проводила фестивали народных промыслов «Кустари» — в Фокино съезжались мастера и гости со всего края и даже из других регионов. В мастерской регулярно проходили мастер-классы и экскурсии по музею для детей и взрослых, в том числе для ребят с инвалидностью. В то же время основатели «Жар-птицы» всё время продолжали творчески совершенствоваться — работы Натальи не раз выставлялись в коллективных экспозициях Приморского отделения Союза художников, центра современного искусства «Заря».