Жителям сёл Партизанского района помогут оформить социальные выплаты

Грантовой заявке предшествовала серьёзная подготовка: участники проекта встретились с администрацией Партизанского района и главами поселений, органами соцзащиты и службы занятости, пообщались с жителями посёлков. После этого стали очевидны причины, почему сельские жители не занимаются оформлением льгот и пособий. Сёла в Партизанском районе рассредоточены на большой территории, и добраться до райцентра людям, не имеющим автомобиля, проблематично. Путешествие с пересадками на автобусе отнимает много времени и средств, и одиноким мамам с малышами или нуждающимся многодетным семьям такое не под силу. Ещё одним препятствием для получения социальных мер поддержки является отсутствие постоянной работы в деревнях. Безработные жители сёл не могут даже встать на учёт на бирже труда, всё по той же причине отдалённости от райцентра и неумения пользоваться онлайн-сервисами.