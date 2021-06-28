Аукционы по приобретению квартир для детей-сирот стартовали во Владивостоке

— в жилом помещении должны быть в исправном и рабочем состоянии трубы системы водоснабжения и водоотведения (канализации), а также трубы системы отопления с радиаторами (для домов с водяной системой отопления) либо электрические отопительные приборы (для домов с электрической системой отопления).