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Карта «Приморец» теперь дает своему владельцу еще больше привилегий

28 июня 2021, 02:41
Фото: РИА «Восток-Медиа»
У владельцев карты «Приморец» стало больше мест, где они могут приобрести товары и услуги со скидкой. К соцпроекту присоединились три местные компании.

Теперь приморцы на выгодных условиях могут приобрести товары в магазине инструментов «Железное правило», поставить к себе домой новую мебель из «Азбуки мебели» и даже одеться с большой скидкой в магазине одежды «Великие люди».

По карте «Приморец» жителям региона доступны скидки на разнообразные услуги, а также товары обувных, строительных, мебельных и продуктовых магазинов края. В том числе скидки в некоторых аптеках, фитнес-центрах и учреждениях культуры. Весь список партнеров проекта опубликован на странице в интернете.

Социальный проект «Карта «Приморец» действует на территории края с 1 октября 2019 года. Его задача облегчить трудности жизни жителям региона, которым необходима социальная поддержка.

У карты «Приморец» широкий функционал: ею можно оплачивать проезд в общественном транспорте, пользоваться как банковской картой «МИР», а также участвовать в программах лояльности партнеров социального проекта.

Узнать можете ли вы получить карту «Приморец», а также оформить ее можно в любом МФЦ или используя Социальный портал Приморского края.

Соцпроект «Карта «Приморец» реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения».

#Новости#Соцподдержка#Приморье#Общество
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