Карта «Приморец» теперь дает своему владельцу еще больше привилегий

По карте «Приморец» жителям региона доступны скидки на разнообразные услуги, а также товары обувных, строительных, мебельных и продуктовых магазинов края. В том числе скидки в некоторых аптеках, фитнес-центрах и учреждениях культуры. Весь список партнеров проекта опубликован на странице в интернете.