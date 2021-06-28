Кожемяко остался недоволен положением дел на мусорном полигоне во Владивостоке

По итогам посещения Олег Кожемяко распорядился заняться очисткой ручья Безымянный, навести порядок на полигоне, закупить недостающее оборудование, увеличить сортировочные мощности. Также губернатор пообещал, что правительство выделит дополнительное финансирование на эти нужды. На выполнение поставленных задач у ответственных лиц есть время до конца года.