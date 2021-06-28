zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кожемяко остался недоволен положением дел на мусорном полигоне во Владивостоке

28 июня 2021, 01:58
Фото: flickr.com
мусор может приносить деньги
Губернатор Приморья Олег Кожемяко раскритиковал текущее положение дел на мусорном полигоне во Владивостоке на Холмистой. Обнаруженные проблемы глава края поручил решить до конца года.

«С таким подходом и с такими темпами нам никаких земель не хватит. И это вместо того, чтобы извлекать из отходов полезное вторсырье», — возмутился Олег Кожемяко.

Осмотр территории и сортировочных мощностей губернатора в восторг не привел. Глава Приморья остался недоволен, что краевое минЖКХ столь медленно внедряет раздельный сбор отходов.

По словам Олега Кожемяко, работы в этом направлении практически не сдвинулись с места. Кроме того отсутствует необходимое оборудование, которое серьезно бы увеличило объем сортируемых отходов. Примечательно то, что деньги на закупку техники правительство выделяло.

При сортировке часть мусора отправляется на переработку. Таким образом место на полигоне освобождается. Кроме того, переработка вторсырья может приносить прибыль.

Губернатор отметил, что при текущем положении дел накопленный мусор попросту некуда будет девать уже через полгода.

Отдельного внимания удостоилась экологическая безопасность полигона. Выяснилось, что из коллектора льются неочищенные сточные воды. Руководителям минЖКХ за происходящее губернатор пообещал серьезную взбучку.

По итогам посещения Олег Кожемяко распорядился заняться очисткой ручья Безымянный, навести порядок на полигоне, закупить недостающее оборудование, увеличить сортировочные мощности. Также губернатор пообещал, что правительство выделит дополнительное финансирование на эти нужды. На выполнение поставленных задач у ответственных лиц есть время до конца года.

Материалы по теме
«Для мусора это не место»: мусорный коллапс во Владивостоке«Подрядчики работают хорошо» — Олег Кожемяко о ремонте дорог края
#Новости#ТБО#Владивосток#Экология#ЖКХ#Мусор#Олег Кожемяко#Приморье#Переработка мусора#Здоровье и экология
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56