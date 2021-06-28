Новый маршрут для иностранных туристов открыли во Владивостоке

«В 2019 году туристический поток из Республики Корея показал самый большой прирост — он составил 27%. Это демонстрирует высокий интерес южнокорейских граждан к Владивостоку. И несмотря на колоссальный спад всего туристического рынка в этом году, исследования, проведенные в Корее, показывают, что интерес к России и к отдыху во Владивостоке со стороны корейских граждан не падает. Именно поэтому мы продолжаем подготовку к началу туристического сезона. И работа над актуализацией туристических маршрутов для гостей из Республики Корея — важное направление этой работы», — рассказал глава агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.