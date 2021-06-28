«Подрядчики работают хорошо» — Олег Кожемяко о ремонте дорог края

По словам специалистов АО «СПЕЦСУ» и АО «Примавтодор» участок трассы из Владивостока оказался весьма сложным для ремонта. Выяснилось, что грунт на этом отрезке дороги весьма «капризный». Чтобы избежать вспучивания асфальта в дальнейшем, пришлось вывезти в два раза больше старой почвы, чем обычно. Потом подготовленный участок отсыпали скальником.