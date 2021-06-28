При перевалке угля в морском торговом порту Владивостока нашли нарушения

Инспекция проходила в конце весны 2021 года. Помощь специалистам прокуратуры оказали Росрыболовство, Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Выяснилось, что габаритные стены не соответствуют разрешительной документации. Бетонные конструкции не плотно соединены между собой, а вместо них и вовсе установлены деревянные настилы. Такое сочетание недочетов влечет за собой просыпание угля и угрозу распространения мелкодисперсной пыли ветром.