Приморцы стали брать меньше займов «до зарплаты»

«Микрофинансовый сектор подстраивается и под спрос самих граждан, и под регулятивные требования, введенные ранее в целях защиты интересов потребителей. Это в том числе ограничение ежедневной процентной ставки и применение показателя долговой нагрузки. Кроме того, с рынка уходят недобросовестные и неконкурентоспособные участники — за четыре года число МФО в регионе сократилось более чем вполовину, однако это никак не повлияло на объемы выдачи, а качество портфеля, наоборот, улучшилось», — рассказал глава отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий Мостовой.