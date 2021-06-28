Резервные дни для сдачи ЕГЭ стартовали в Приморье

В краевом минобре рассказали, что в резервные дни экзамены могут сдавать участники ЕГЭ, которые в основной период получили неудовлетворительный результат по русскому языку, у которых совпали сроки сдачи экзаменов, а также те, кто пропустил экзамен по уважительной причине (необходимо подтвердить документально).