Туристический курорт Приморья превратят в мекку для любителей парусного спорта

«Мы готовы сотрудничать со спортсменами Приморья для учета их пожеланий при разработке концепции развития пляжа и всей территории туристического кластера», — заявил исполнительный директор Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов.
Бухта Муравьиная на мысе Черепаший — это излюбленное место любителей парусного спорта. Благодаря особой «розе ветров» место считается уникальным и привлекает виндсерферов и кайтсерферов со всего края. С 2005 года здесь проходят соревнования под руководством Федерации парусного спорта Приморского края. Председатель комитета по виндсерфингу Алексей Кравец рассказал, что в организации идет подготовка к открытию школы для юных спортсменов.
Пляж бухты Муравьиной пользуется спросом не только у спортсменов, но и у рядовых приморцев.
По словам Игоря Трофимова, проект первой стадии благоустройства пляжа будет готов уже в 2021 году. При разработке постараются сохранить все особенности рекреационной зоны, но при этом намерены сделать территорию более комфортной для отдыхающих.
Кстати, в 2009 году более 600 гектаров бухты вошли в проект игорной зоны «Приморье». К пляжу ведет асфальтированная дорога с леерами.
Согласно концепции, на этом месте вырастет масштабный туристический курорт. Место найдется не только для проведения азартных игр, но и для других развлечений, семейного отдыха и занятий спортом.
Развитие туристического потенциала в крае проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы».