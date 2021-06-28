Туристический курорт Приморья превратят в мекку для любителей парусного спорта

Бухта Муравьиная на мысе Черепаший — это излюбленное место любителей парусного спорта. Благодаря особой «розе ветров» место считается уникальным и привлекает виндсерферов и кайтсерферов со всего края. С 2005 года здесь проходят соревнования под руководством Федерации парусного спорта Приморского края. Председатель комитета по виндсерфингу Алексей Кравец рассказал, что в организации идет подготовка к открытию школы для юных спортсменов.