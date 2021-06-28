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Туристический курорт Приморья превратят в мекку для любителей парусного спорта

28 июня 2021, 06:07
Фото: pxhere.com
В бухте Муравьиная построят туристический курорт. После обращения представителей региональной Федерации парусного спорта к девелоперам запланировано создание мест для занятий спортом.

«Мы готовы сотрудничать со спортсменами Приморья для учета их пожеланий при разработке концепции развития пляжа и всей территории туристического кластера», — заявил исполнительный директор Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов.

Бухта Муравьиная на мысе Черепаший — это излюбленное место любителей парусного спорта. Благодаря особой «розе ветров» место считается уникальным и привлекает виндсерферов и кайтсерферов со всего края. С 2005 года здесь проходят соревнования под руководством Федерации парусного спорта Приморского края. Председатель комитета по виндсерфингу Алексей Кравец рассказал, что в организации идет подготовка к открытию школы для юных спортсменов.

Пляж бухты Муравьиной пользуется спросом не только у спортсменов, но и у рядовых приморцев.

По словам Игоря Трофимова, проект первой стадии благоустройства пляжа будет готов уже в 2021 году. При разработке постараются сохранить все особенности рекреационной зоны, но при этом намерены сделать территорию более комфортной для отдыхающих.

Кстати, в 2009 году более 600 гектаров бухты вошли в проект игорной зоны «Приморье». К пляжу ведет асфальтированная дорога с леерами.

Согласно концепции, на этом месте вырастет масштабный туристический курорт. Место найдется не только для проведения азартных игр, но и для других развлечений, семейного отдыха и занятий спортом.

Развитие туристического потенциала в крае проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы».

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