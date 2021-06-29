Где в Приморье бизнес вести хорошо: районы края с комфортным инвестиционным климатом

За три года Приморье поднялось с 76-го на 14-е место Национального инвестрейтинга и впервые за 7 лет попало в группу А показав высокие результаты в шести направлениях: финансовая поддержка, инвестиционный портал и портал малого бизнеса, прямая связь инвестора с властями региона, законодательная поддержка инвесторов и лицензирование.