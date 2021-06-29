Главный праздник детства: Школьники Владивостока получили первый документ об образовании

Документы об основном общем образовании и о среднем общем образовании в этом году получили 18 учеников этой школы. Из них пять одиннадцатиклассников.
Школа № 5 города Владивостока стала одной из немногих, где вручение аттестатов прошло не в субботу, а в пятницу. По словам директора Эдуарда Хаюмова, это было сделано не случайно.
«Суббота нужна людям, чтобы отметить праздник в каком-нибудь заведении и с родителями. Классы у нас маленькие. С размахом праздновать очень дорого. Представляете, сколько надо заплатить организаторам нашим выпускникам 11 класса в количестве пять человек. Я противник злоупотреблений. Это неправильно. Я знаю, что наши дети сегодня поедут и скромно посидят в кафе. Поэтому нам нет разницы, когда выдавать аттестаты», — сказал глава учебного заведения.
Небольшой актовый зал был заполнен меньше, чем на половину. Большинство ребят приехали на школьном автобусе и в одиночестве присутствовали на вручении аттестатов. И лишь нескольких учеников сопровождала группа поддержки из родителей.
«Кто-то продолжит обучение в нашей школе, кто-то в других учебных заведениях. В любом случае, я бы хотел, чтобы у вас все сложилось хорошо. Приходите к нам в гости, мы будем вам рады. А те, кто остается у нас для обучения в 10 и 11 классе, будьте готовы, что у нас через пару месяцев начнется активная работа», — сказал напутственные слова глава учебного учреждения Эдуард Хасанов.
Его поддержала и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дарья Обухова.
«Я хочу, чтобы школа осталась в вашей памяти самым светлым и теплым воспоминанием. Перед вами открываются новые дороги. Хочу пожелать вам успехов! В добрый путь!», — сказала ребятам Дарья Обухова.
Сейчас в школе учится чуть более 160 человек, в ближайшее время количество мест планируется увеличить до 200. Такое решение принято в том числе благодаря отношению директора к вверенному ему заведению. Здесь тщательно следят за укомплектованностью штата и состоянием помещения.
«В нашей школе есть все учителя-предметники — закрыты все вакансии. Классы маленькие — в каждой параллели по одному классу: 1А, 2А, 3А. У нас 100% сдача ОГЭ и ЕГЭ. В этом году у нас очень много высокобальников. В школе шикарный спортивный зал, большой кабинет труда, а уроки физкультуры в третьей четверти проводятся „на лыжах“. Хорошая своя столовая», — говорит Эдуард Хасанов.
По словам директора школы, помимо увеличения количества учеников, в ближайшие года будут созданы новые дополнительные учебные программы. Так, скоро на базе образовательного учреждения должна открыться секция с корветами, а также рассматривается сотрудничество с МГУ им. Адмирала Невельского, чтобы он открыл свои учебные классы для учеников школы № 5.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ