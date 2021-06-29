Марина Шкуратская: «Результаты ЕГЭ-2021 в Приморье лучше прошлогодних»

В этом году Региональный ситуационный центр расположился во ВГУЭС. За ходом ЕГЭ следят 150 аккредитованных волонтеров, которые в режиме реального времени через веб-камеры следят за тем, что происходит в экзаменационных аудиториях, и, если видят нарушение, ставят метку, которая оперативно проверяется федеральными общественными наблюдателями — они подтверждают или отклоняют ее. Далее информация поступает уже непосредственно в пункт проведения экзамена, где совершено правонарушение, и отрабатывается на месте.