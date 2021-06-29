Новые правила ввоза импортных авто коснутся почти всех дальневосточников

Однако на этом «приключения» автовладельца не заканчиваются. Далее ему необходимо доставить свою машину в спец лабораторию, чтобы получить сертификат безопасности колесных транспортных средств (СБКТС). И только после получения этого документа… владелец может уплатить таможне утилизационный сбор и получить свой выстраданный ПТС в уполномоченной организации.