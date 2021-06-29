Приморцы блеснули знаниями литературы на ЕГЭ

На официальном портале ЕГЭ можно найти подробный график публикации результатов экзаменов по каждому предмету. Уже 17 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции сообщил, что предварительные итоги аттестации по русскому языку в масштабах всей страны довольно высоки: 100 баллов набрали около 3600 человек. Если же суммировать результаты экзаменов по четырём предметам, то общее число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, в России составило 5 609 человек. Всего 0,4% участников не набрали минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, это несколько меньше, чем в прошлом году.