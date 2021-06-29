Сварщик Оксана Кошман: «Работа есть работа»

«За день получается сделать металлические каркасы для трех наружных стен и трёх внутренних стен. Делаем через день арматурные каркасы для колонн по шесть штук за смену. Сколько один человек может сделать? Один человек может связать за день три небольших каркаса, это очень мало. Поэтому мы работаем в бригадах, а в скором времени заработает цех, в котором будет автоматическая машина, она будет помогать нам делать по несколько десятков каркасов в день», — отмечает женщина.