Сварщик Оксана Кошман: «Работа есть работа»

Оксана работает на «Домостроительном комбинате «Приморье» («ДСК «Приморье») с самого его основания, занимается тем, что вяжет арматуру, которая потом заливается бетоном. Работа достаточно сложная и кропотливая, требующая внимания и выдержки.
«Я работаю на домостроительном комбинате с 2018 года, начиная с момента его открытия. Сейчас нас на арматурном производстве пять женщин. Скоро перейдем в новый цех, в нем сейчас устанавливают европейское оборудование», — сообщает работница завода.
Женщина приехала в Приморский край с запада и начала работать на рынке, подрабатывая на артемовском заводе железобетонных изделий. Старательную сотрудницу заметили, предложили получить образование и продолжить трудиться уже в качестве полноправного заводчанина. Вскоре Оксана отучилась, получила документы об образовании и начала работать в цеху.
«Достаточно долго я работала на заводе ЖБИ в Артёме. Обучилась профессии в „Учебном центре“ на Фадеева и пошла получать опыт на производстве в 2005 году. В Приморье мы переехали с Запада, понемногу подрабатывала на рынке, торговала. Предложили работу на производстве, согласилась и вот уже, сколько лет работаю», — рассказывает женщина.
От своей семьи Оксана получает полную поддержку в выбранной специальности, более того, многие её родственники работают на том же предприятии, что и она — две сестры, муж сестры и племянник. Одна из сестер занимает должность крановщика, вторая — взвешивает автомобили с щебнем и песком, которые прибывают на территорию «ДСК «Приморье».
«Моя мама работала токарем, можно сказать, что это у нас семейное дело. Что еще по этому поводу можно сказать? Работа есть работа, — рассказывает Оксана о выборе профессии, — Здесь даже легче, чем на рынке, как мне кажется. Там нужно работать с людьми, а здесь ты в основном взаимодействуешь с техникой, а арматура — она не торгуется».
В рабочие обязанности Оксаны входит вязание каркасов из арматуры. Специальным крюком женщина тонкой проволокой связывает между собой металлические конструкции. Получается у неё очень ловко, меньше чем за минуту она намертво крепит один металлический прут к другому, отмеряя расстояния металлическим лекалом.
«За день получается сделать металлические каркасы для трех наружных стен и трёх внутренних стен. Делаем через день арматурные каркасы для колонн по шесть штук за смену. Сколько один человек может сделать? Один человек может связать за день три небольших каркаса, это очень мало. Поэтому мы работаем в бригадах, а в скором времени заработает цех, в котором будет автоматическая машина, она будет помогать нам делать по несколько десятков каркасов в день», — отмечает женщина.
Многоквартирные дома, плиты для которых производит Оксана, кажутся ей верхом надежности. На вопрос о том, готова ли она сама жить в доме из сделанных ею плит, она ответила «да», совершенно не задумываясь.
«Кончено я бы поселилась в доме из таких плит, мы столько материала туда вкладываем, что они будут стоять веками. Качественный бетон, качественная арматура, отличный утеплитель. А в вязке я уверена на сто процентов», — добавила женщина.
В свободное время Оксана занимается садоводством, увлекается алмазной мозаикой, а также читает фэнтези-литературу — Пехова, Круза и Панова.
Андрей ГОЛУБЬ