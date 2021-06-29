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В приморском поселке Пограничный стало светлее

29 июня 2021, 05:46
Фото: flickr.com
В поселке Пограничный Приморского края ночи стали ярче. В центре установили новые светильники.

По словам специалистов администрации муниципалитета, на городской площади завершен монтаж современного светового оборудования. Теперь центр поселка будут освещать 30 энергосберегающих светильников, а праздничная иллюминация поднимет настроение местным жителям.

Но на этом благоустройство поселка по нацпроекту «Жилье и городская среда» не остановилось. Возле домов 64, 66а и 68 по улице Советской уже успели смонтировать водоотводящие лотки, установить бордюры, завершить отсыпку и планировку территории.

Завершение работ намечено на начало осени. А уже в 2022 году площадь снова продолжат реконструировать. Дизайн-проект этого места жители поселка Пограничный выбирали самостоятельно посредством голосования в режиме онлайн на специализированной платформе в интернете.

Зампред правительства края Елена Пархоменко рассказала, что таким образом дизайн-проекты выбрали в Партизанске, Чугуевке, Квалерово, Фокино и Артеме. Из нескольких вариантов проектов люди выбрали те, которые на их взгляд оказались самыми оптимальными.

Благоустройство и ремонт общественных территорий региона проходит в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

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