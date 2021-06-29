Защита прав потребителей — дело рук самих потребителей

«Вам продали некачественный товар? Вам отказываются возвращать деньги? Подрядчик некачественно выполнил работу и не хочет исправлять недостатки? Вы заплатили за товар, прошли все сроки, а вас кормят обещаниями? Такие ситуации случаются сплошь и рядом, и вы зачастую не знаете, как поступить, как защитить свои права. Все наслышаны о том, что есть закон о защите прав потребителей, но как им пользоваться знают не многие. Вместе с тем, закон позволяет не только вернуть свои деньги за некачественные работы, товары или услуги, но и получить с нерадивого продавца, подрядчика пени, которые составляют вполне внушительные суммы, и штраф, не говоря уже о моральном вреде», — следует из объявления одной из компаний.