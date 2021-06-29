Защита прав потребителей — дело рук самих потребителей

Рассказываем, как защищать свои потребительские права и куда обращаться в случае их нарушения.
Ключевым в этой сфере является закон «О защите прав потребителей». Именно этот документ регулирует отношения между гражданином и поставщиком услуг. Однако далеко не каждый сможет разобраться в юридических хитросплетениях. Тут придётся либо обращаться к специалистам, либо идти в специальные службы, чья задача — защита прав потребителей.
К кому обращаться?
Существуют как государственные организации по защите прав потребителей, так и созданные на общественных началах.
Для начала стоит обратиться в министерство промышленности и торговли Приморского края, там работает ежедневная «горячая линия» по номеру: 8(423)222-15-418. На телефонные звонки в министерстве отвечают с 10:00 до 17:00, обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00.
Также в регионе действует краевая общественная организация защиты прав человека и потребителя «Защита». Обратиться туда можно по номеру: +7 (423) 257-12-15.
Не оставят в беде и в организации «Главпотребконтроль». Получить консультацию можно по номеру: +7(423) 201-70-07.
О защите прав в сфере ЖКХ расскажут в партнёрстве «ЖКХ-ГРУПП» по номеру телефона: +7(4212) 94-16-22.
С нарушениями прав в банковской сфере помогут разобраться в Союзе защиты прав потребителей финансовых услуг (ФинПотребСоюз). Задать вопросы можно по номеру телефона: +7 (423) 277-33-84.
В случае, если врач оказался некомпетентен или в больнице не оказали необходимую услугу, следует звонить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю (Росздравнадзор) по номеру телефона: +7 (423) 222-42-46.
Кроме того, на сайте правительства региона можно найти контакты всех министерств, куда также можно обращаться в случае нарушения прав.
Но всё же ключевым ведомством по защите прав потребителей остаётся Роспотребнадзор. Там не только расскажут, как бороться с коронавирусом, но и объяснят, как выбрать йогурт.
Так, по данным ведомства, при выборе кисломолочного лакомства следует обратить внимание на упаковку (там должны быть указаны все данные: наименование, состав, дата изготовления, срок годности и т. д.); срок годности (чем он короче, тем натуральнее йогурт); место хранения (продукт должен находиться в специальных холодильных витринах с температурой ниже +6 °С); состав (там не должно быть «лишних» ингредиентов).
Многим могут пригодиться и советы по выбору хлеба. Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание, что хлебобулочные изделия должны продаваться в стационарных точках, форма «булок» должна быть «правильной» — без вмятин и трещин, а при сжатии хлеб должен принимать первоначальную форму.
Радует Роспотребнадзор и сезонными советами. Так, на сайте можно узнать, какие требования налагаются на производителей и продавцов кваса.
Есть и негастрономические лайфхаки. Например, можно узнать, как правильно выбрать обувь ребёнку.
«Обувь для детей подбирается индивидуально. Очень важно выбрать правильный размер обуви. Нельзя покупать обувь без примерки. При выборе обуви очень важно обращать внимание на материал. Выбирайте обувь, изготовленную из натуральных (природных) материалов, таких как натуральная кожа, текстиль, войлок. Самым важным свойством этих материалов является то, что они адаптируются к анатомической форме ноги. Обувь должна свободно и легко облегать стопу, без сжатия», — отмечают специалисты Роспотребнадзора.
Наиболее актуальную информацию можно найти на сайте ведомства в разделе «Вопросы и ответы». Если имеющиеся в общем доступе данные не помогли, остаётся только звонить по номеру «горячей линии»: +7(423)254-82-10.
Но прежде стоит тщательно изучить страничку ведомства в сети — там можно найти немало ответов на самые насущные вопросы и просто полезную в повседневной жизни информацию.
Адвокат потребителя
Если обращения во всевозможные ведомства и общественные организации оказались безрезультатными, выход один: обращаться к юристу. Причём стоит помнить, что юрист подойдёт не любой, а лишь тот, который специализируется на конкретной проблеме.
В юридической конторе помогут составить претензию, заявление, судебный иск, рассчитают сумму ущерба или вреда. Грамотный адвокат сможет представить интересы своего клиента в суде, проанализирует заключённый с потребителем договор и проверит его на соответствие требованиям действующего законодательства.
Выбрать адвоката можно на популярной владивостокской интернет-барахолке. Там создан целый раздел, где представлены услуги юристов, специализирующихся на защите прав потребителей.
«Вам продали некачественный товар? Вам отказываются возвращать деньги? Подрядчик некачественно выполнил работу и не хочет исправлять недостатки? Вы заплатили за товар, прошли все сроки, а вас кормят обещаниями? Такие ситуации случаются сплошь и рядом, и вы зачастую не знаете, как поступить, как защитить свои права. Все наслышаны о том, что есть закон о защите прав потребителей, но как им пользоваться знают не многие. Вместе с тем, закон позволяет не только вернуть свои деньги за некачественные работы, товары или услуги, но и получить с нерадивого продавца, подрядчика пени, которые составляют вполне внушительные суммы, и штраф, не говоря уже о моральном вреде», — следует из объявления одной из компаний.
Авторы текста обещают помочь расторгнуть договор купли-продажи и даже избавиться от кредита.
Пятилетку за три года
Интересно, что в Приморье существует целая краевая программа по защите прав потребителей.
«Развитие системы обеспечения прав потребителей в Приморском крае, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей, а также обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты с учетом динамики развития потребительского рынка товаров (работ, услуг) и обеспечения необходимых условий для максимальной реализации потребителем своих законных прав и интересов», — следует из документа.
Согласно программе, к 2024 году приморцам следует заметно повысить свою правовую грамотность, в регионе должны сформировать систему оперативного обмена информацией в сфере защиты прав потребителей, создать условия для повышения качества и безопасности реализуемых товаров, работ и услуг и так далее.
В любом случае, «ищущий — да найдёт». При желании и должной настойчивости каждый гражданин сможет получить своё с недобросовестного продавца или производителя. Информации для этого достаточно и в свободном доступе, а более конкретные данные можно узнать, обратившись по одной из множества «горячих линий». И только в случае, если ничего из этого не помогло, стоит уделить время на поиск грамотного юриста.
Анна САТИМОВА