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Дороги, а не направления: выбоины и колдобины острова Русский закатают в асфальт

30 июня 2021, 08:13
Фото: pxhere.com
Направления острова Русский наконец обзаведутся гордым названием «дороги». Их «оденут» в асфальт, оборудуют тротуарами и даже установят освещение.

В течение нескольких лет ситуация с дорогами на Русском кардинально изменится в лучшую сторону, — выразил уверенность глава Приморья Олег Кожемяко.

Об этом 30 июня заявил и.о. мэра Владивостока Константин Шестаков во время совместной рабочей поездки с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Градоначальник отметил, что работы стартуют уже в 2021 году. Первой изменениям подвергнется путь к Ворошиловской батарее. Ее длина составляет 1,2 километра. Следующей на очереди станет дорога к Экипажному. За зиму будет подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация для начала строительства шестикилометрового асфальтированного пути. В планах дороги к Рынде и Подножью.

Олег Кожемяко акцентировал, что без этих шагов говорить о модернизации дорожной инфраструктуры острова — бессмысленно.

Губернатор поддержал оптимистичный настрой администрации города и пообещал всяческую поддержку со стороны властей края. Также он сообщил, что Минвостокразвития выделил 89 миллионов рублей субсидии для решения этой задачи.

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#Новости#Владивосток#Константин Шестаков#Дороги#Остров Русский#Олег Кожемяко#Приморье#Общество
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