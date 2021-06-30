Головная боль для импортёров «японок»

С 1 июля в процесс оформления прибывших в Россию иномарок добавится ещё один этап — машину необходимо будет предъявить специалистам аккредитованной испытательной лаборатории для осмотра. Это требование касается всех автомобилей, импортёрами которых являются физические лица, а также бывших в употреблении машин, которые ввозятся юридическими лицами.
Без проверки в испытательной лаборатории импортёры не смогут получить Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), которое в свою очередь является обязательным документом для оформления электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС).
Росстандарт отчитался о готовности
По данным Дальневосточного межрегионального территориального управления федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на середину мая, в Приморском крае действует 13 аккредитованных лабораторий, имеющих право проводить испытания по ГОСТ 33670. Еще пять лабораторий обладают достаточной материально-технической базой и экспертным составом для оказания услуг по оценке соответствия транспортных средств и готовы пройти аккредитацию.
«По итогам осмотра лабораторий мы видим, что испытательная инфраструктура находится в высокой степени готовности, и сейчас задача в совершенствовании этой системы до такого состояния, чтобы с 1 июля этого года, когда ГОСТ 33670 вступит в силу, ни бизнес, ни потребители не почувствовали существенных изменений. Вопросов в практической работе по испытаниям и оформлении сопутствующих документов становится все меньше и есть уверенность в плавном переходе к более совершенной и прозрачной процедуре оценки соответствия безопасности конструкции транспортных средств», — заявил заместитель Руководителя Росстандарта Алексей Кулешов после того, как ознакомился с готовностью испытательных лабораторий к применению ГОСТ 33670-2015.
Рынок ждёт с настороженностью
Согласно данным контролирующих ведомств, пять из 13 действующих лабораторий находятся непосредственно на территориях складов временного хранения, что позволяет проводить испытания прямо в порту прибытия. Однако так повезло не всем портам.
«Во Владивостоке, например, в ближайшее время должна открыться лаборатория на территории Владивостокского морского торгового порта, а вот если машина пришла на таможенный пост Первомайский в рыбном порту, придётся перегонять ее до ближайшего места проведения испытаний на свой страх и риск», — рассказали в Группе компаний «Байкал», предоставляющей таможенно-логистические услуги.
Дело в том, что передвигаться по дорогам общего пользования без СБКТС и ЭПТС нельзя — придётся выбирать: либо соблюдать закон и заказывать эвакуатор, либо пытаться сэкономить и гнать машину своим ходом под страхом штрафа или лишения прав.
Кроме того, сложности могут возникнуть, если на автомобиль установлено любое нештатное оборудование, не предусмотренное Одобрением типа транспортного средства (ОТТС). Его нужно будет либо демонтировать, либо проходить отдельную процедуру оформления путём получения разрешения на установку в ГИБДД и экспертизу агрегатов в испытательной лаборатории.
Ехать в лабораторию, не дожидаясь 1 июля
Пока порядок оформления автомобилей остаётся прежним. До конца июня предъявление машин в испытательную лабораторию обязательным требованием не является. Однако уже сегодня импортёрам единичных транспортных средств рекомендуют все-таки проходить эту процедуру, не дожидаясь 1 июля.
«Уважаемые партнеры, данным письмом доводим до вашего сведения, что в настоящий момент СБКТС, выданные без испытаний в лаборатории, проходят проверку в Россаккредитации, в следствие проверки, выданные СБКТС выборочно могут быть аннулированы, также могут быть аннулированы выданные на основании этих СБКТС и ЭПТС. Мы не несем ответственности за выданные СБКТС и ЭПТС без испытаний в лаборатории. Но рекомендуем уже сейчас проходить испытания по новому ГОСТу 33670-2015 и получать СБКТС правильно», — такое уведомление разослал недавно клиентам и партнёрам один из брокеров.
Как отмечают в Группе компаний «Байкал», случаев аннулирования СБКТС и ЭПТС, выданных до вступления в силу нового порядка, в практике компании на текущий момент не встречалось.
Между тем в Росстандарте призвали таможенных брокеров передавать на испытания в лаборатории как можно больше автомобилей уже сейчас, чтобы, как говорится в официальном сообщении ведомства, «эксперты могли отрабатывать практические навыки по оценке соответствия и налаживать сопутствующие рабочие процессы».
Ценник вверх
По опыту последних лет все нововведения в сфере оформления импортных автомобилей неизменно вызывали коллапс в дальневосточных портах, куда приходят подержанные японские иномарки. Так было с требованиями техрегламента по стандартам ЕВРО-4 и ЕВРО-5, с кнопкой «ЭРА-ГЛОНАСС», с внедрением электронного ПТС и многими другими новациями.
Как пройдёт процесс адаптации рынка к новым правилам, покажет время. Участники отрасли пока осторожны в прогнозах.
«Надеемся, что инфраструктура действительно готова, и необходимость предъявлять автомобили на проверку в лабораторию не сильно затянет процесс их выпуска в свободное обращение. Однако полагаем, что на первых порах, пока процесс не отлажен, возможны сбои и задержки. Поэтому советовали бы тем, кто планирует привезти автомобиль в конце июня и в июле, на всякий случай запастись терпением», — комментирует менеджер Группы компаний «Байкал» Анастасия Солтанова.
О чем участники рынка в связи с новыми требованиями могут говорить с большой долей уверенности, так это о повышении расходов на оформление автомобиля. Уже объявлено о росте стоимость СБКТС с 1 июля почти на 40 процентов. Добавятся и затраты на перегон автомобиля в случае, если в порту его прибытия нет аккредитованной лаборатории.
Алина КАРИМОВА