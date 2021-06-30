Головная боль для импортёров «японок»

«По итогам осмотра лабораторий мы видим, что испытательная инфраструктура находится в высокой степени готовности, и сейчас задача в совершенствовании этой системы до такого состояния, чтобы с 1 июля этого года, когда ГОСТ 33670 вступит в силу, ни бизнес, ни потребители не почувствовали существенных изменений. Вопросов в практической работе по испытаниям и оформлении сопутствующих документов становится все меньше и есть уверенность в плавном переходе к более совершенной и прозрачной процедуре оценки соответствия безопасности конструкции транспортных средств», — заявил заместитель Руководителя Росстандарта Алексей Кулешов после того, как ознакомился с готовностью испытательных лабораторий к применению ГОСТ 33670-2015.