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Как искупаться в водоеме и вернуться домой живым: правила безопасного поведения на воде

30 июня 2021, 08:52
Фото: pxhere.com
Главы муниципальных образований Приморья получили наставления от членов комиссии по чрезвычайным ситуациям. Темой заседания стали дополнительные меры по обеспечению безопасности на воде в летний сезон.

Теперь власти будут отслеживать, где именно граждане предпочитают отдыхать у водоемов. В случае, если окажется что место массового отдыха не оборудовано должным образом, это упущение нужно будет устранить в кратчайшие сроки. Эта задача должна выполняться в течение всего купального сезона.

Также власти муниципалитетов получили указание не размещать и не допускать появления детских палаточных лагерей поблизости от водных объектов. В случае, если кто-то будет нарушать, то об этом следует уведомить краевое МЧС и местный ГОЧС.

Кроме того, места пользующиеся популярностью у граждан следует оборудовать элементами спасательной инфраструктуры или запретить нахождение там. У гидротехнических сооружений нужно поставить запрещающие аншлаги, а затопленные карьеры ликвидировать.

С населением должна вестись постоянная разъяснительная работа для предупреждения несчастных случаев. Также граждан следует обучать мерам безопасности на воде и дать четкое понимание, что детям без присмотра у воды делать нечего.

Правила безопасного поведения на воде. ПАМЯТКА

  • Нельзя забывать, что любой пловец, даже самый лучший, должен соблюдать постоянную осторожность и блюсти дисциплину, строго придерживаться правил поведения на воде.
  • Купаться следует в специально оборудованных местах.
  • При наличии знака «купание запрещено» — купаться запрещено!
  • Долгое пребывание в холодной воде может привести к переохлаждению, судорогам, замедленной реакции и, как следствие, утоплению.
  • Не зная глубину нырять в неизвестном месте чревато черепно-мозговыми травмами с летальным исходом. Лучше всего нырять в специально оборудованных для этого местах.
  • Купание у обрывистых, крутых и заросших берегов может быть опасно. А дно в таком месте и вовсе может оказаться зыбучим.
  • Ни в коем случае нельзя подплывать близко к идущим судам. Течением вас может затянуть под винт плавсредства.
  • Плавание на матрасах, досках и бревнах — плохая идея.
  • Звать на помощь без причины — «признак дурачины».
  • Тем, кто плохо плавает, лучше не покидать границ зоны купания. Тем кто и вовсе плавать не умеет — купаться только в специально оборудованных местах с глубиной 1-2 метра.
  • Детей ни в коем случае нельзя оставлять у водоемов без присмотра.
  • При возникновении экстренной ситуации звонить нужно на единый номер вызова экстренных служб «112».

Информирование населения о безопасном поведении на воде реализацуется в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и ликвидацию их последствий

#Новости#МЧС#Безопасность#Приморье#Общество
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