Как искупаться в водоеме и вернуться домой живым: правила безопасного поведения на воде

Теперь власти будут отслеживать, где именно граждане предпочитают отдыхать у водоемов. В случае, если окажется что место массового отдыха не оборудовано должным образом, это упущение нужно будет устранить в кратчайшие сроки. Эта задача должна выполняться в течение всего купального сезона.
Также власти муниципалитетов получили указание не размещать и не допускать появления детских палаточных лагерей поблизости от водных объектов. В случае, если кто-то будет нарушать, то об этом следует уведомить краевое МЧС и местный ГОЧС.
Кроме того, места пользующиеся популярностью у граждан следует оборудовать элементами спасательной инфраструктуры или запретить нахождение там. У гидротехнических сооружений нужно поставить запрещающие аншлаги, а затопленные карьеры ликвидировать.
С населением должна вестись постоянная разъяснительная работа для предупреждения несчастных случаев. Также граждан следует обучать мерам безопасности на воде и дать четкое понимание, что детям без присмотра у воды делать нечего.
Правила безопасного поведения на воде. ПАМЯТКА
Информирование населения о безопасном поведении на воде реализацуется в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и ликвидацию их последствий