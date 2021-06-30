zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«На все сто!» баллов физику в Приморье знают 5 выпускников

30 июня 2021, 06:10
Фото: pxhere.com
Пятеро выпускников в 2021 году сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов. В 2020 году такого результата добились всего два человека.

По данным краевого минобразования, в 2021 году ЕГЭ по физике сдавали 2 062 приморца. Из них 99 экзаменуемых получили высокий балл, а пятеро побили рекорд выпускников прошлого года и защитили экзамен на 100 баллов.

Отличились приморские выпускники в 2021 году и на других экзаменах. ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов сдали четверо выпускников. Еще 14 доказали, что владеют русским языком на высочайшем уровне, получив высший балл за экзамен. Справились приморцы и с другими экзаменами: географией, литературой и химией, получив высокие баллы и по этим предметам.

За тем, как проходит ЕГЭ в Приморском крае наблюдали в режиме онлайн более 100 волонтеров. Они обеспечивали честность и прозрачность процесса: следили, чтобы выпускники не пользовались телефонами и шпаргалками.

Напомним, что проведение ЕГЭ в крае осуществляется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.

Материалы по теме
Под наблюдением: Волонтёры следят за ходом ЕГЭ в Приморье
#Новости#ЕГЭ#Приморье#Приморский край#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56