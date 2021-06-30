«На все сто!» баллов физику в Приморье знают 5 выпускников

Отличились приморские выпускники в 2021 году и на других экзаменах. ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов сдали четверо выпускников. Еще 14 доказали, что владеют русским языком на высочайшем уровне, получив высший балл за экзамен. Справились приморцы и с другими экзаменами: географией, литературой и химией, получив высокие баллы и по этим предметам.