Новый детский сад в Уссурийске примет 220 малышей уже в сентябре

В здании предусмотрены медкабинет и пищеблок на первом этаже, музыкальный зал на втором этаже, спортзал, сенсорная комната, а также кабинеты логопеда и психолога на третьем. Этажи разделены на четыре ячейки, каждая из которых включает в себя спальню, игровую комнату, санузел, раздевалку и буфет.