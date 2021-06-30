Перешагнуть черту: более 14 тысяч приморцев подали заявление на господдержку

Как сообщает приморское министерство труда и социальной политики, чаще всего жители края обращаются за помощью в поиске работы. По условиям социального контракта до 4 месяцев получателю положена выплата в размере почти 14,8 тысячи рублей. Такую же выплату до полугода получают те, кто заключил контракт в связи с необходимостью преодолеть трудную жизненную ситуацию.