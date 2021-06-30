Под наблюдением: Волонтёры следят за ходом ЕГЭ в Приморье

«В этом году у нас работают 150 общественных наблюдателей, которые следят за ходом ЕГЭ онлайн. Это студенты ВГУЭС, которые прошли соответствующее обучение. Они работают по сменам, поскольку ЕГЭ, как и в прошлом году, выпал на период сессии. Ребята следят, чтобы не было нарушений, реагируют на подозрительное поведение выпускников, наличие в экзаменационных аудиториях предметов, которые не должны там находиться — это в первую очередь шпаргалки и телефоны», — уточнила куратор Регионального ситуационного центра, ведущий специалист-эксперт по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства образования Приморского края Татьяна Шикина.