Приморцы стали меньше пить молока и намного больше работать

Промышленная отрасль Приморского края за период с января по май 2021 года выросла на 5,8% в сравнении с 2020 годом благодаря увеличению объемов производства в сферах электроэнергетики. В то же время в некоторых отраслях пищевой промышленности наметился тренд на сокращение производства.

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