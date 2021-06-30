Проявите гражданскую готовность: жителей Приморья призывают привиться от COVID-19

На сегодняшний день государство максимально упростило процесс получения вакцины. Записаться на заветный укол можно через портал «Госуслуги», так же организованны мобильные прививочные центры в торговых центрах, МФЦ, других общественных местах. Сделать прививку смогут те, кому исполнилось 18 лет, у кого нет высокой температуры (37 °C и более) и аллергических реакций на компоненты вакцины. Перед процедурой пациента должен осмотреть медработник, которому необходимо сообщить об имеющихся хронических заболеваниях, других прививках и когда болели ОРВИ. На основании этих данных будет приниматься решение о вакцинации. Например, делать прививку от коронавируса и гриппа рекомендуется с перерывом в три недели. Не требуется выполнение теста на наличие антител ни до, ни после прививки. Если человек уже переболел новой коронавирусной инфекцией, прививку можно и нужно делать через 5-6 месяцев после выздоровления.