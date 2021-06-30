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Сельскую молодежь Приморья обучат работе на современной технике

30 июня 2021, 05:06
Фото: pxhere.com
Эффективно пользоваться передовыми агротехнологиями и эксплуатировать современную технику обучат сельскую молодежь Приморского края благодаря запуску особых образовательных программ. Это поможет обеспечить сельское хозяйство региона молодыми и перспективными кадрами.

«У нас будут сформированы специализированные сельскохозяйственные колледжи с хорошей материальной базой», — пообещал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По словам главы края, в регионе идет разработка производственно-образовательных программ с целью привлечь молодое поколение на работу в сельскохозяйственную отрасль. Некоторые из них уже частично действуют. Благодаря им молодежь сможет научиться обращению с современной техникой и сможет применять новейшие агротехнологии на практике.

Олег Кожемяко подчеркнул, что работа в этом направлении будет усилена. Также губернатор рассказал, что по окончании уборочной кампании 2021 года, стартует подготовка фермеров специализирующихся на подборе элитных семян районированных сортов. Они смогут из семян первой-второй репродукции выращивать отличный урожай.

Также Олег Кожемяко побывал в семеноводческом хозяйстве ООО «Пуциловское» в рамках своего рабочего визита в Уссурийский городской округ. Здесь выращивают семенной картофель класса «Элита» семи сортов, а также семена ячменя, пшеницы и сои, производят товарную продукцию: свеклу, тыкву, лук, помидоры и другое.

Губернатор отметил высокое качество работы семеноводческого хозяйства. Глава Приморья акцентировал, что в краю не хватает собственного товарного картофеля. Чтобы решить проблему нужно им засеять еще не менее двух тысяч гектар и дальше развивать это направление.

#Новости#Сельское хозяйство#Олег Кожемяко#Приморье#Приморский край#Общество
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