«Как создать фестиваль во Владивостоке»: Инструкция-интервью от Яны Гапоненко

Гапоненко основала Владивостокскую школу современного искусства, была лауреатом «Инновации» — самой престижной в России премии в области современного искусства. Сейчас Яна сотрудничает с двумя крупными культурными игроками — Третьяковская галерея и Гете-Институт, являясь их представителем во Владивостоке.
— Как началась история проектирования Фестиваля?
Год Германии в России проводит большую серию мероприятий по всей нашей стране, оказывая культурную поддержку действительно важным проектам. В этом году организаторы решили провести 4 крупных Фестиваля, которые бы смогли познакомить горожан Казани, Краснодара, Владивостока и Калининграда с многообразием немецкой культуры. Однако, нужно признать, мы не пошли по проторенной дорожке импорта всего «немецкого», у нас была четкая стратегия — это поддержка местных инициатив. Внутри коллектива у нас есть даже шутка, что получился Фестиваль Сибирской и Дальневосточной культур. И нам кажется, это очень здорово, когда появляется такая возможность активизировать локальные процессы. Этот Фестиваль был не только досуговым мероприятием, но и профессиональным симпозиумом, чего Владивостоку так не хватало.
— Как формировались мероприятия проекта?
У нас была менеджерская команда, которую я курировала, совместно с директором Гете-Института в Новосибирске Пером Брандтом. Нас мотивировал к работе сам факт, что на Дальнем Востоке есть исторические процессы, которые связаны с Германией. Программа — это всегда процесс диалога. На деле все просто: есть задача — показать современные процессы, которые сегодня происходят в Германии. Мы же решаем, через что это лучше всего воплотить. Для этого вспоминаем, что драматурги, включенные в сборник «ШАГ-5», затрагивали интересующие нас темы, а у нас есть Театр Молодежи, который делает у нас профессиональный современный театр, и, если их совместить, мы можем получить отличный результат. Или еще пример: есть человек, который воплощает ту самую связь России и Германии — автор, рожденный в Советском Союзе, ныне живущий в Берлине, который пишет свои книги на немецком языке о советском прошлом своей семьи, его книги переводятся в России, мы понимаем, что он должен быть у нас, и мы организовываем с ним литературное обсуждение его последнего романа.
Мы старались привлечь наших самых ярких представителей современной культуры. Мне очень приятно, что это событие получилось неким логичным продолжением всех наших кураторских школ ВШСИ, ведь их выпускники создали четыре выставки в рамках Фестиваля. На недельном курсе мы теоретизировали, а вот на Фестивале получилось все это применить на практике.
— Была ли миссия у Фестиваля?
Мне кажется, это история про поддержку местных процессов.
– Оправдались ли ожидания?
Думаю, здесь важно говорить уже об итоге. Город по-разному встречает международные события, и не всегда нам удавалось найти поддержку, но для нас важно, что все наши участники и партнеры с удовольствие участвовали и никто не отказался в процессе.
Мы очень хотели, чтобы для города наша площадка стала приятным местом для времяпрепровождения. Мы очень благодарны нашей публике, которая приходила и поддерживала нас, особенно в период непогоды на открытой площадке павильона. Конечно, мы понимали, что после пандемии у людей есть некий культурный голод, который мы могли удовлетворить. Если кто-то пропустил, остались трансляции на YouTube-канале Года Германии, вы можете посмотреть те наши мероприятия, на которых была запись.
– Какой был отклик публики?
Мне кажется, что люди ждали подобный Фестиваль. Я не могу вспомнить что-то негативное от публики. Кажется, что мы очень угадали с площадкой, потому что Морской вокзал — это самое владивостокское место в городе. Только представьте: за столом сидят томские художницы, рассказывают о своих работах, и у них навсегда в архивах останутся эти потрясающие виды на море, мост, сопки.
— А какие эмоции были, когда завершился Фестиваль?
Очень удовлетворённые. В сравнении с тем, как тяжело все это было планировать, все прошло в своем лучшем виде. Хотя, чтобы ставить такую оценку нужно еще больше отдалиться от события. Пока я еще в потоке, все еще в процессе подведения итогов. Я очень рада, что мы открыли Морской вокзал как культурную площадку, которая дает современным арт-деятелям высказываться.
— Дальнейшие планы?
Наш план — работать. Просто делать то, что уже умеем, главное, чтобы это было необходимо городу!
Мария ТРЕТЬЯКОВА