«Как создать фестиваль во Владивостоке»: Инструкция-интервью от Яны Гапоненко

У нас была менеджерская команда, которую я курировала, совместно с директором Гете-Института в Новосибирске Пером Брандтом. Нас мотивировал к работе сам факт, что на Дальнем Востоке есть исторические процессы, которые связаны с Германией. Программа — это всегда процесс диалога. На деле все просто: есть задача — показать современные процессы, которые сегодня происходят в Германии. Мы же решаем, через что это лучше всего воплотить. Для этого вспоминаем, что драматурги, включенные в сборник «ШАГ-5», затрагивали интересующие нас темы, а у нас есть Театр Молодежи, который делает у нас профессиональный современный театр, и, если их совместить, мы можем получить отличный результат. Или еще пример: есть человек, который воплощает ту самую связь России и Германии — автор, рожденный в Советском Союзе, ныне живущий в Берлине, который пишет свои книги на немецком языке о советском прошлом своей семьи, его книги переводятся в России, мы понимаем, что он должен быть у нас, и мы организовываем с ним литературное обсуждение его последнего романа.