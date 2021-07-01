На поддержку аграриев Приморья выделено 3,6 миллиарда рублей

По его словам, заводить разговор про новый урожай еще не время. Тем не менее посев кукурузы прошел согласно плану, а урожай сои в 2021 году может превысить показатель прошлого года на 40 тысяч тонн. Это позволит насытить внутренний рынок и даже экспортировать остаток.