Роза Чемерис заявила о выдвижении в Госдуму от партии «Новые люди» по ДФО

«Социологические исследования в регионах Дальнего Востока говорят о том, что у людей сформировался запрос на появление новых лиц. Людей, которые готовы работать, вникать в проблемы, не закрывать глаза на сложные вопросы. Разброс колоссальный от 10 до 18% говорят, что они бы проголосовали за новую политическую силу, за новых людей. Именно поэтому на выборы мы пойдём с той программой, о которой боятся и не хотят говорить другие партии», — заявила Роза Чемерис.