zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Роза Чемерис заявила о выдвижении в Госдуму от партии «Новые люди» по ДФО

1 июля 2021, 08:29
Депутат думы Владивостока Роза Чемерис, месяц назад снявшая свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России» из-за административного давления, заявила, что будет баллотироваться в Государственную Думу от партии «Новые люди».

«Я приняла предложение руководителя партии Алексея Нечаева возглавить дальневосточную группу партии „Новые люди“», — заявила депутат Роза Чемерис.

Политик отметила, что после снятия её кандидатуры с праймериз «Единой России», работа её команды на территории Приморья не останавливалась.

«Штабы на территории Приморского края продолжали работу, моя команда формировала планы на активную фазу избирательной кампании, а я вела переговоры с рядом политических сил, заинтересованных в поиске ярких, амбициозных, профессиональных политиков. И такой политической силой стала партий „Новые Люди“. После нескольких встреч с руководством, участия в семинарах, без преувеличения можно сказать, что это своего рода партия регионов, которая готова слышать и слушать своих единомышленников, идти командой, а не руководствоваться принципом „свой-чужой“», — говорится в заявлении политика.

Роза Чемерис сообщила также, что, прежде чем принять данное решение, ей важно было лично убедиться в том, что «партия является системной и идёт в политику с соблюдением всех «правил игры».

«Социологические исследования в регионах Дальнего Востока говорят о том, что у людей сформировался запрос на появление новых лиц. Людей, которые готовы работать, вникать в проблемы, не закрывать глаза на сложные вопросы. Разброс колоссальный от 10 до 18% говорят, что они бы проголосовали за новую политическую силу, за новых людей. Именно поэтому на выборы мы пойдём с той программой, о которой боятся и не хотят говорить другие партии», — заявила Роза Чемерис.

Также она подчеркнула, что видит своей задачей и задачей своей команды обеспечение честных выборов на Дальнем Востоке:

«Мы развернём масштабную работу по формированию корпуса наблюдателей в регионах. Люди должны быть уверены, что их право на новую политику, на новые лица в политике будет защищено, а голоса не будут украдены».

Материалы по теме
Роза Чемерис: «Наши пути расходятся с „Единой Россией“, но не расходятся с вами»Удар по легитимности: эксперты высказались о сохранении Розы Чемерис в бюллетенях на праймеризНарушения и провокации: почему Роза Чемерис снялась с праймериз «Единой России»
#Новости#Приморский край#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56