С долгостроя в Уссурийске сняли арест

«Работа ведется с августа 2019 года — дом будет первым объектом в Приморье, завершение строительства которого будет на 88% профинансировано из федерального бюджета, на 12% — из краевого. Средства уже одобрены и выделены. С принятием решения о снятии ареста возможно в ближайшее время завершить процедуру государственной регистрации и приступить к финансированию мероприятий по достройке дома», — сказала Немцева.