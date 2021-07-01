Стали известны результаты ЕГЭ по истории и обществознанию в Приморье

ЕГЭ по истории в крае сдавали 1676 человек — 82 из них получили высокие баллы, двое защитились на 100 баллов.
Обществознание, традиционно, один из самых популярных предметов у выпускников — в этом году его сдавали 4501 человек. 248 из них получили высокие баллы.
Стоит отметить, что ранее в Приморском крае стали известны результаты ЕГЭ по другим предметам.
«100 баллов получили четыре человека по профильной математике, 14 — по русскому языку. Кроме того, ребята достойно сдали химию, литературу и географию», — рассказала министр образования Приморья Наталья Бондаренко.
Всего в 2021 году ЕГЭ сдают более 11 тысяч выпускников.
По словам специалистов, экзамены проходят с соблюдением всех необходимых санитарных требований, в частности в помещениях своевременно проводят уборку и дезинфекцию, на входе измеряют температуру, выдерживается социальная дистанция.
Напомним, что крае реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.