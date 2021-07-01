Владивостокский фуникулёр вновь заработал после ремонта

После ремонта фуникулёр Владивостока вновь начал работу. Вагоны будут перевозить пассажиров от улицы Пушкинской до Суханова и обратно каждый день с 07:00 до 20:00, сообщили в администрации приморской столицы.

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