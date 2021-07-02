Дальневосточную ипотеку в Приморье оформили более шести тысяч человек

Напомним, что 30 июня президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» подчеркнул, что благодаря ряду ипотечных программ, которые субсидирует государство, строительство жилья и количество взятых кредитов резко увеличилось. Но несмотря на это, правительство РФ должно уделить особое внимание вопросу ценообразования: чтобы введение льготных механизмов не было фактором резкого роста цен.