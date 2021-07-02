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Дальневосточную ипотеку в Приморье оформили более шести тысяч человек

2 июля 2021, 02:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Кредиты на покупку жилья по программе «Дальневосточной ипотеки» в Приморье оформили более шести тысяч человек. Всего в крае выдано займов на сумму свыше 24,8 миллиардов рублей.

В министерстве строительства Приморского края рассказали, что с момента запуска программы в регионе одобрили 6 129 кредитов.

«Среди них 158 договоров на общую сумму сумму 718,6 миллионов рублей заключено на индивидуальное жилищное строительство. Десять ипотечных кредитов выдано участникам программы „Дальневосточный гектар“», — отметили в ведомстве.

Напомним, что 30 июня президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» подчеркнул, что благодаря ряду ипотечных программ, которые субсидирует государство, строительство жилья и количество взятых кредитов резко увеличилось. Но несмотря на это, правительство РФ должно уделить особое внимание вопросу ценообразования: чтобы введение льготных механизмов не было фактором резкого роста цен.

«На Дальнем Востоке для определенной группы наших граждан действует и суперльготная ипотека в два процента. Поэтому надо, конечно, увеличивать предложения на рынке, надо следить за ценой стройматериалов, за другой продукцией», — сказал Путин.

Стоит отметить, что «Дальневосточную ипотеку» в Приморье можно оформить в банках-партнерах от 0,9% годовых. Банк «Дом.РФ» предлагает взять льготный кредит под 0,4%.

Кредиты предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом менее 36 лет (в случае неполной семьи родитель до 36 лет, имеющий ребенка до 18 лет) и участникам программы «Дальневосточный гектар».

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