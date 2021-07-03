Вероника Ильина: Продолжаю работать и остаюсь предана принципам, что заложил Путин

Говорю об этом со стороны, так как это стало для меня полной неожиданностью. Решение было принято без моего участия, без каких-либо уведомлений и объяснения причин. Как уже позже рассказали коллеги, всё произошло в ходе заочного заседания: участникам президиума на почту была отправлена повестка, а голосование было проведено по телефону.