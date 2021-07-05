А у ЦУРа иначе: Олег Кожемяко раскритиковал данные о состоянии дорог от Минтранса

Главу краевого минтранса губернатор отчитал того за то, что работа у него «пущена на самотек», из-за чего он оказался не в состоянии ответить на конкретные вопросы о сроках и реализации проектов. Глава Приморья попенял ему за отсутствие ворот-ораничителей при въезде на мост поблизости от АртемГРЭС. Из-за их отсутствия там все еще ездят грузовые авто. Срок за который министр пообещал решить проблему Олега Кожемяко не устроил.