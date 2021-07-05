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Онкодиспансер Приморского края готов к приему пациентов после капремонта

5 июля 2021, 03:20
Фото: pxhere.com
Пациентов онкохирургического отделения №1 Приморского краевого онкодиспансера теперь принимают в обновленном, комфортном и современном помещении. Капитальный ремонт здания завершился окончательно.

«Оперативное вмешательство – одна из основ современной онкологии», — сообщил главврач Приморского краевого онкодиспансера Михаил Волков.

На окончание всех работ по ремонту хирургического отделения потребовалось чуть больше полугода. Обновление поликлинического отделения было завершено еще в феврале 2021 года.

По словам главврача, теперь интерьер всего краевого онкодиспансера соответствует всем современным нормам и требованиям, предъявляемым к медучреждениям. Для пациентов созданы все условия, чтобы они могли чувствовать себя комфортно в медучреждении и не испытывали стресса.

Высокотехнологичную, а главное высококвалифицированную медицинскую помощь здесь готовы оказать каждому, кто в ней будет нуждаться. Михаил Волков подчеркнул, что диспансер располагает всем необходимым для этого оборудованием.

Онкохирургическое отделение краевого диспансера является самым крупным во всем Приморье. Онкологические больные тут получают и хирургическую и комбинированную помощь. За год хирурги онкоцентра проводят около 1 700 стационарных операций, используя всевозможные современные технологии и передовые методики. Лечение проходят более 2 500 пациентов.

Ремонт медучреждения обошелся бюджету Приморья и самого медучреждения в 30 миллионов рублей.

Капитальный ремонт медучреждений края проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.

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