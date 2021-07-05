zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приморцы купили более 500 путёвок по программе детского туристического кэшбэка

5 июля 2021, 01:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Приморском крае успешно реализуется программа поддержки доступных поездок в детские лагеря, сообщили в правительстве региона. Так, жители края купили более 500 путёвок с помощью детского туристического кэшбэка.

Механизм программы работает так, что родители покупают путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получают денежный возврат за счет средств федерального бюджета в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.

Деньги автоматически возвращаются на карту «Мир», с которой была совершена покупка, в течение пяти дней.

«В программе участвуют 20 организаций Приморского края: загородные лагеря, центры, базы и комплексы с круглосуточным пребыванием детей. В течение первого месяца летней оздоровительной кампании было реализовано более 500 путевок», — рассказала глава отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморья Наталья Гришина.

Полный список участников и предложений можно посмотреть на сайте программы — мирпутешествий.рф, а также на официальной странице министерства образования Приморского края в разделе «Отдых и оздоровление».

По словам Гришиной, в данный момент идёт работа по возврату средств за детские путевки, которые были приобретены до начала действия программы. Компенсировать расходы могут те, кто совершил покупку в период с 1 января по 24 мая 2021 года. Прием заявлений стартовал 15 июня.

«По предварительной информации, в период с начала года по 24 мая организациями отдыха края было продано 1607 путевок на сумму более 76,8 миллиона рублей», — отметила Наталья Гришина.

Задать все интересующие вопросы по программе родители могут на сайте мирпутешествий.рф, по телефону федеральной горячей линии: 8 (800) 200-34-11 (#1) и горячей лини министерства образования Приморского края: 8 (902) 524-63-53.

Материалы по теме
Собираем вещи и поехали: Что положить в сумку ребенку, который впервые едет в лагерьПутевки в летние лагеря получили почти две тысячи детей из ПриморьяДетям — отдых: Две тысячи малышей получат путевки в оздоровительные лагеря
#Новости#Отдых#Дети#Владивосток#Кэшбэк#Приморский край#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56