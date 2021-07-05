Приморцы купили более 500 путёвок по программе детского туристического кэшбэка

По словам Гришиной, в данный момент идёт работа по возврату средств за детские путевки, которые были приобретены до начала действия программы. Компенсировать расходы могут те, кто совершил покупку в период с 1 января по 24 мая 2021 года. Прием заявлений стартовал 15 июня.