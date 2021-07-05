Проблемы на мусорном полигоне в Приморье: Кожемяко дал меньше одной недели

Краевой министр ЖКХ Владимир Бабич сообщил, что это будет сделано с помощью насосной станции. Воду будут перекачивать в пруды-отстойники. В дальнейшем их оборудуют фильтрами. Кроме того будут восстановлены ливневки и выполнена гидроизоляция. По данным министра, работы будут завершены не позже, чем установил Олег Кожемяко.