Более 98% приморских выпускников справились с ЕГЭ по английскому языку

В 2021 году в Приморском крае немало стобалльников, больше всего — 14 по русскому языку. Отличными знаниями по физике обладают пятеро выпускников. Профильную математику «на все сто» в этом году сдали 4 приморца, еще двое на 100 баллов защитили свои знания по истории.