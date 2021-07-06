«Чемерис знает специфику ДФО и реально болеет душой за людей», — Юрий Воротников

«У нас централизовано всё спускается, централизовано организуется. Но интересы конкретного региона не просто представить, а пролоббировать сегодня депутаты Госдумы всерьёз не могут. Они оказываются заложниками костности партийной системы, системы Государственной Думы и в целом политической системы, которая сложилась на данный момент в России. А у Розы есть потенциал, чтобы искренне и по-настоящему отстаивать интересы Дальнего Востока. Она не просто знает проблематику и разбирается в ней, но и — самое главное — понимает, как грамотно приземлить это в законодательные инициативы», — считает Юрий Воротников